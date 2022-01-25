ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство США провело переговори з Кличком з питань тероборони столиці

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 січня 2022 18:17
Посольство США провело переговори з Кличком з питань тероборони столиці Фото: мер Києва Віталій Кличко та Крістіна Квін (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Мер столиці Віталій Кличко провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо загрози російської агресії та територіальної оборони столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний допис Кличка у Facebook.

"Зустрівся сьогодні з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін. Подякував пані Квін за політичну підтримку Сполученими Штатами незалежності й територіальної цілісності України. Вона запевнила, що США підтримують прагнення українців відстоювати свою свободу й демократичний шлях розвитку своєї держави. Під час зустрічі ми обговорили готовність Києва до можливого загострення ситуації в зв’язку з ймовірністю подальшої агресії Росії, підготовку сил самооборони столиці. Звернувся до тимчасової повіреної і про допомогу експертів в сфері організації ефективної системи місцевої самооборони", - повідомив Кличко.

У посольстві США за результатами зустрічі зазначили, що продовжують підтримувати киян в умовах агресії.

"Підтвердила міському голові Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України", - йдеться в офіційному повідомленні посольства США.

Лідер "УДАРу" переконаний, що політичні чвари дестабілізують ситуацію в країні.

"Ми єдині в думці, що сьогодні для всіх гілок влади і для всіх політичних сил - час об’єднання зусиль для захисту України. Чвари і політичне айкідо в країні тільки дестабілізують ситуацію, якою може скористатися ворог. А він у нас - один. Це - російський агресор", - підсумував Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що скликає засідання Асоціації міст України на 28 січня з питань територіальної оборони та висловив підтримку харків’янам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни