Посольство США попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності

"Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і протягом вихідних зросте ризик як нічних, так і денних атак російських безпілотників і ракет по всій території України у зв'язку з Днем незалежності України 24 серпня", - йдеться в повідомленні.

Водночас у посольстві США в Україні зазначили дії, які необхідно вжити у разі небезпеки: