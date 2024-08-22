Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа", - говорится в сообщении.

В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности: