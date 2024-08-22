RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости

Фото: посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Посольство США в Украине предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости. В ведомстве предоставили перечень необходимых действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа", - говорится в сообщении.

В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности:

  • следить за обновлениями в местных СМИ.
  • определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.
  • немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.
  • следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

 

Напомним, уже третий день подряд Украину хаотически атакуют российские беспилотники. В течение нескольких дней "Шахеды" маневрировали от одной области к другой, кое-где долго кружа на одном месте.

Как, в частности, заметил военный эксперт, такие действия могут быть связаны с Днем Независимости, ведь россияне любят всяческие даты для того, чтобы нанести по Украине массированные атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДень независимости УкраиныВойна России против УкраиныАтака дроновРакетная атака