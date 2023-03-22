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Посольство США подякувало енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон

Фото: посольство США подякувало енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Посольство США в Україні подякувало енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон в умовах постійних атак Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США Бріджит Брінк в Twitter.

"Щира подяка від усіх нас у Посольстві США в Україні енергетикам за збереження тепла та світла цієї зими, всупереч варварським нападам Росії. Разом із захисниками на фронті та бійцями протиповітряної оборони України, ви – наші герої", - написала посол.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник восени і взимку дефіцит потужностей, через що по всій країні здійснювались планові та аварійні відключення світла.

В середині лютого енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Останні 4 тижні на більшості території України відсутні обмеження електропостачання.

Лише енергетики ДТЕК з повномасштабного вторгнення росії повернули світло для 7,2 млн родин.

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