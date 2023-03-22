Посольство США подякувало енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон

"Щира подяка від усіх нас у Посольстві США в Україні енергетикам за збереження тепла та світла цієї зими, всупереч варварським нападам Росії. Разом із захисниками на фронті та бійцями протиповітряної оборони України, ви – наші герої", - написала посол.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник восени і взимку дефіцит потужностей, через що по всій країні здійснювались планові та аварійні відключення світла.

В середині лютого енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Останні 4 тижні на більшості території України відсутні обмеження електропостачання.

Лише енергетики ДТЕК з повномасштабного вторгнення росії повернули світло для 7,2 млн родин.