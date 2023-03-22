Посольство США поблагодарило энергетики за успешно пройденный отопительный сезон

"Искренняя благодарность от всех нас в Посольстве США в Украине энергетикам за сохранение тепла и света этой зимой, вопреки варварским нападениям России. Вместе с защитниками на фронте и бойцами противовоздушной обороны Украины, вы - наши герои", - написала посол.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник осенью и зимой дефицит мощностей, из-за чего по всей стране осуществлялись плановые и аварийные отключения света.

В середине февраля энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. Последние 4 недели на большинстве территории Украины отсутствуют ограничения электроснабжения.

Только энергетики ДТЭК по полномасштабному вторжению россии вернули свет для 7,2 млн семей.