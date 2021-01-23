Посольство США опубликовало места протестов в России в поддержку Навального

Фото: акция в поддержку Навального (twitter.com)

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало места и время начала протестов в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Американцев призвали избегать места протестов и любые связанные с демонстрациями мероприятия.

Об этом говорится на сайте посольства США в России.

В США отмечают, что демонстрации могут быть несанкционированными.

"Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", - сообщили в посольстве США.

Так, акции протеста планируются:

Москва - сбор около Пушкинской площади в 14:00 и марш в сторону Кремля.

Санкт-Петербург - в 14:00 марш от Сенатской площади в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте).

Екатеринбург - около 14:00 сбор у входа в стадион "Динамо" и марш по набережной городского озера в сторону Драматического театра.

Пермь - демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко около 14:00 и пройти маршем в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц.

Челябинск - марш в 14:00 от бульвара Славы в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову.

Красноярск - сбор на Красной площади в 14:00 и марш в сторону центра города.

Новосибирск - около 14:00 запланирован марш от Красного проспекта возле Дома офицеров в сторону площади Ленина.

Омск - марш около 14:00 от Ленинградской площади в сторону Соборной площади.

Владивосток - сбор около 14:00 возле монумента борцам за советскую власть на Светланской улице.

Хабаровск - митинг на площади Ленина в 12:00.

Улан-Удэ - сбор в 14:00 на Театральной площади.

Иркутск - планируется митинг на площади по улице Урицкого возле центра бытового обслуживания "Дом быта".

В посольстве призвали граждан США:

следить за обновлениями на локальных СМИ;

избегать районов, где планируются акции;

избегать скоплений людей;

избегать демонстраций;

сообщить друзьям и родственникам о вашем местонахождении;

избегать места, часто посещаемые туристами;

иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой.

Напомним, сегодня во многих городах России проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях протеста - в материале РБК-Украина.

Отметим, по состоянию на утро как минимум в 13 российских городах уже задержали 48 протестующих.