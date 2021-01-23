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Посольство США опубликовало места протестов в России в поддержку Навального

Россия, Суббота 23 января 2021 11:19
Посольство США опубликовало места протестов в России в поддержку Навального
Фото: акция в поддержку Навального (twitter.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало места и время начала протестов в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Американцев призвали избегать места протестов и любые связанные с демонстрациями мероприятия.

Об этом говорится на сайте посольства США в России.

В США отмечают, что демонстрации могут быть несанкционированными.

"Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", - сообщили в посольстве США.

Так, акции протеста планируются:

  • Москва - сбор около Пушкинской площади в 14:00 и марш в сторону Кремля.
  • Санкт-Петербург - в 14:00 марш от Сенатской площади в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте).
  • Екатеринбург - около 14:00 сбор у входа в стадион "Динамо" и марш по набережной городского озера в сторону Драматического театра.
  • Пермь - демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко около 14:00 и пройти маршем в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц.
  • Челябинск - марш в 14:00 от бульвара Славы в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову.
  • Красноярск - сбор на Красной площади в 14:00 и марш в сторону центра города.
  • Новосибирск - около 14:00 запланирован марш от Красного проспекта возле Дома офицеров в сторону площади Ленина.
  • Омск - марш около 14:00 от Ленинградской площади в сторону Соборной площади.
  • Владивосток - сбор около 14:00 возле монумента борцам за советскую власть на Светланской улице.
  • Хабаровск - митинг на площади Ленина в 12:00.
  • Улан-Удэ - сбор в 14:00 на Театральной площади.
  • Иркутск - планируется митинг на площади по улице Урицкого возле центра бытового обслуживания "Дом быта".

В посольстве призвали граждан США:

  • следить за обновлениями на локальных СМИ;
  • избегать районов, где планируются акции;
  • избегать скоплений людей;
  • избегать демонстраций;
  • сообщить друзьям и родственникам о вашем местонахождении;
  • избегать места, часто посещаемые туристами;
  • иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой.

Напомним, сегодня во многих городах России проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях протеста - в материале РБК-Украина.

Отметим, по состоянию на утро как минимум в 13 российских городах уже задержали 48 протестующих.

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