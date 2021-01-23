Посольство США опублікувало місця протестів у Росії в підтримку Навального

Фото: акція в підтримку Навального (twitter.com)

Посольство Сполучених Штатів Америки опублікувало місця і час початку протестів у російських містах на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Американців закликали уникати місця протестів і будь-які пов'язані з демонстраціями заходи.

Про це йдеться на сайті посольства США в Росії.

У США відзначають, що демонстрації можуть бути несанкціонованими.

"З огляду на ймовірну значну присутність поліції і можливе розосередження демонстрантів в інших районах міст, громадянам США слід уникати цих демонстрацій і будь-яких пов'язаних з демонстраціями заходів", - повідомили в посольстві США.

Так, акції протесту плануються:

Москва - збір біля Пушкінській площі о 14:00 і марш у бік Кремля.

Санкт-Петербург - в 14:00 марш від Сенатській площі в бік Гостинного двору (розташований на Невському проспекті).

Єкатеринбург - близько 14:00 збір біля входу на стадіон "Динамо" і марш по набережній міського озера в бік Драматичного театру.

Перм - демонстранти планують зібратися на перетині Комсомольського проспекту і вулиці Поліни Осипенко близько 14:00 і пройти маршем у бік Комсомольського проспекту і деяких інших центральних вулиць.

Челябінськ - марш в 14:00 від бульвару Слави в бік проспекту Леніна до пам'ятника Курчатову.

Красноярськ - збір на Червоній площі в 14:00 і марш у бік центру міста.

Новосибірськ - близько 14:00 запланований марш від Червоного проспекту біля Будинку офіцерів у бік площі Леніна.

Омськ - марш близько 14:00 від Ленінградської площі в бік Соборній площі.

Владивосток - збір близько 14:00 біля монументу борцям за радянську владу на вулиці Светланской.

Хабаровськ - мітинг на площі Леніна о 12:00.

Улан-Уде - збір о 14:00 на Театральній площі.

Іркутськ - планується мітинг на площі по вулиці Урицького біля центру побутового обслуговування "Будинок побуту".

В посольстві закликали громадян США:

стежити за оновленнями на локальних ЗМІ;

уникати районів, де плануються акції;

уникати скупчень людей;

уникати демонстрацій;

повідомити друзям та родичам про місцезнаходження;

уникати місця, часто відвідувані туристами;

мати при собі посвідчення особи, включаючи паспорт США з діючою російською візою

Нагадаємо, сьогодні в багатьох містах Росії проходять акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про ситуацію на акціях протесту - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, станом на ранок як мінімум у 13 російських містах вже затримали 48 протестувальників.