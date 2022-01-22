ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство США в Києві запросило у Держдепу дозвіл на евакуацію співробітників, - CNN

Новость на русском →
Київ, Субота 22 січня 2022 09:43
Посольство США в Києві запросило у Держдепу дозвіл на евакуацію співробітників, - CNN Фото: Посольство США в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

США можуть почати евакуацію співробітників посольства в Україні наступного тижня. Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити від'їзд другорядних співробітників дипмісії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"США поінформували Україну про те, що вони "швидше за все, почнуть евакуацію сімей дипломатів вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Представник Держдепартаменту заявив, що в даний час йому "нічого оголосити", додавши, що відомство проводить ретельне планування на випадок непередбачених обставин. Представник посольства відмовився від коментарів телеканалу.

Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Російська Федерація
NEWS
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі