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Посольство США в Ираке обстреляли ракетами

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 04:10
Посольство США в Ираке обстреляли ракетами
Иллюстративное фото (GettyImages)

Информации о пострадавших пока нет

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде (Ирак) подверглось ракетному обстрелу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya.

Отмечается, что ракеты упали возле территории посольства США, которое расположенное в "зеленой зоне" Багдада. Пока нет информации о том, есть ли в результате атаки жертвы или пострадавшие.

Ссылаясь на источник в Вооруженных силах США, агентство Reuters передает, что несколько ракет выпустили в сторону базы возглавляемой американскими войсками коалиции.

По данным издания Al Hadath, это были запущены четыре ракеты "Катюша", а после обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.

Напомним, недавно глава элитной революционной гвардии Ирана генерал-майор Хуссейн Салами пригрозил готовностью нанести удар по США и Израилю. Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль, если "на то будут основания".

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