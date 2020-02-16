Посольство США в Ираке обстреляли ракетами

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Информации о пострадавших пока нет

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде (Ирак) подверглось ракетному обстрелу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya.

Отмечается, что ракеты упали возле территории посольства США, которое расположенное в "зеленой зоне" Багдада. Пока нет информации о том, есть ли в результате атаки жертвы или пострадавшие.

Ссылаясь на источник в Вооруженных силах США, агентство Reuters передает, что несколько ракет выпустили в сторону базы возглавляемой американскими войсками коалиции.

По данным издания Al Hadath, это были запущены четыре ракеты "Катюша", а после обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.

Напомним, недавно глава элитной революционной гвардии Ирана генерал-майор Хуссейн Салами пригрозил готовностью нанести удар по США и Израилю. Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль, если "на то будут основания".