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Иранская революционная гвардия заявила о готовности атаковать США и Израиль

Новости » Политика     14.02.2020 - 09:06
Иранская революционная гвардия заявила о готовности атаковать США и Израиль
Фото: Хуссейн Салами (из открытых источников)

Гвардия может поразить США и Израиль, если "на то будут основания"

Глава элитной революционной гвардии Ирана генерал-майор Хуссейн Салами пригрозил готовностью нанести удар по США и Израилю. Об этом он заявил на церемонии, посвященной 40-му дню со дня смерти верховного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани, сообщает Reuters.

Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль, если "на то будут основания".

"Если вы сделаете малейшую ошибку, мы поразим вас обоих", - сказал генерал-майор Салами.

РБК-Украина писало, что 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке.

Напомним, Иран пригрозил решительными действиями Израилю из-за обстрелов ополченцев в Сирии, поддерживаемых Тегераном.

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