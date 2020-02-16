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Посольство США в Іраку обстріляли ракетами

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 04:10
Посольство США в Іраку обстріляли ракетами
Ілюстративне фото (GettyImages)

Інформації про постраждалих поки немає

Посольство Сполучених Штатів в Багдаді (Ірак) піддалося ракетному обстрілу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Alarabiya.

Наголошується, що ракети впали біля території посольства США, яке розташоване в "зеленій зоні" Багдада. Поки немає інформації про те, є чи в результаті атаки жертви або потерпілі.

Посилаючись на джерело в Збройних силах США, агентство Reuters передає, що випустили кілька ракет у бік бази очолюваної американськими військами коаліції.

За даними видання Al Hadath, це були запущені чотири ракети "Катюша", а після обстрілу в "зеленій зоні" включили сирену, а над Багдадом пролетіли військові вертольоти.

Нагадаємо, нещодавно глава елітної революційної гвардії Ірану генерал-майор Хуссейн Саламі пригрозив готовністю завдати удару по США і Ізраїлю. Саламі заявив, що його гвардія може вразити США і Ізраїль, якщо на те будуть підстави".

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