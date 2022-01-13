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Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в столице Ирака - Багдаде - подверглось ракетному обстрелу. По зданию дипломатической миссии выпустили три снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shafaq.

Как сообщил изданию источник в силовых структурах, ракетный обстрел здания посольства США в Багдаде произошел вечером 13 января. По его словам, по дипмиссии выпустили три ракеты.

"Атака была осуществлена ​​тремя ракетами, выпущенными из района Карара города Аль-Дора, к югу от Багдада", - уточнил собеседник издания.

Он отметил, что две ракеты перехватили системы ПВО. Третья упала недалеко от посольства.

Отметим, посольство США расположено в так называемой "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе Багдада. Дипмиссия периодически подвергается обстрелам.

Напомним, в июле прошлого года боевой дрон со взрывчаткой атаковал американских военных в Ираке.

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