Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Как сообщил изданию источник в силовых структурах, ракетный обстрел здания посольства США в Багдаде произошел вечером 13 января. По его словам, по дипмиссии выпустили три ракеты.

"Атака была осуществлена ​​тремя ракетами, выпущенными из района Карара города Аль-Дора, к югу от Багдада", - уточнил собеседник издания.

Он отметил, что две ракеты перехватили системы ПВО. Третья упала недалеко от посольства.

Отметим, посольство США расположено в так называемой "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе Багдада. Дипмиссия периодически подвергается обстрелам.