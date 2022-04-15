Посольство России в США "окрасили" в сине-желтый флаг

Протестующие проецировали украинский флаг на посольство России в Вашингтоне. Диппредставительство РФ в ответ включило мощные прожекторы, таким образом, пытаясь скрыть цвета украинского флага на стенах посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Бенджамин Уиттс, старший научный сотрудник Института Брукингса, с десятью единомышленниками решили организовать акцию протеста у российского посольства.

"Мы не собирались штурмовать ворота посольства, мы нашли другой способ, как попасть на их стены", — сказал Уиттс.

Было собрано около 15 прожекторов и четыре генератора с целью спроецировать украинский флаг на посольство РФ. Несколько часов подряд сотрудники российского диппредставительства пытались засветить прожекторы активистов, но в итоге смирились с наличием украинского флага на своих стенах.