Посольство России в США "окрасили" в сине-желтый флаг

Протестующие проецировали украинский флаг на посольство России в Вашингтоне. Диппредставительство РФ в ответ включило мощные прожекторы, таким образом, пытаясь скрыть цвета украинского флага на стенах посольства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Бенджамин Уиттс, старший научный сотрудник Института Брукингса, с десятью единомышленниками решили организовать акцию протеста у российского посольства.
"Мы не собирались штурмовать ворота посольства, мы нашли другой способ, как попасть на их стены", — сказал Уиттс.
Было собрано около 15 прожекторов и четыре генератора с целью спроецировать украинский флаг на посольство РФ. Несколько часов подряд сотрудники российского диппредставительства пытались засветить прожекторы активистов, но в итоге смирились с наличием украинского флага на своих стенах.
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