Посольство Росії в США "пофарбували" в синьо-жовтий прапор

Протестувальники проектували український прапор на посольство Росії у Вашингтоні. Диппредставництво РФ у відповідь включило потужні прожектори, таким чином, намагаючись приховати кольори українського прапора на стінах посольства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Бенджамін Віттс, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, з десятьма однодумцями вирішили організувати акцію протесту біля російського посольства.
"Ми не збиралися штурмувати ворота посольства, ми знайшли інший спосіб, як потрапити на їхні стіни", - сказав Віттс.
Було зібрано близько 15 прожекторів і чотири генератори з метою спроектувати український прапор на посольство РФ. Кілька годин поспіль співробітники російського диппредставництва намагалися засвітити прожектори активістів, але в підсумку змирилися з наявністю українського прапора на своїх стінах.
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