RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посольство Росії в США "пофарбували" в синьо-жовтий прапор

Посольство РФ в США (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Протестувальники проектували український прапор на посольство Росії у Вашингтоні. Диппредставництво РФ у відповідь включило потужні прожектори, таким чином, намагаючись приховати кольори українського прапора на стінах посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Бенджамін Віттс, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, з десятьма однодумцями вирішили організувати акцію протесту біля російського посольства.

"Ми не збиралися штурмувати ворота посольства, ми знайшли інший спосіб, як потрапити на їхні стіни", - сказав Віттс.

Було зібрано близько 15 прожекторів і чотири генератори з метою спроектувати український прапор на посольство РФ. Кілька годин поспіль співробітники російського диппредставництва намагалися засвітити прожектори активістів, але в підсумку змирилися з наявністю українського прапора на своїх стінах.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України