ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посольство России в США "окрасили" в сине-желтый флаг

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 15 апреля 2022 04:32
Посольство России в США "окрасили" в сине-желтый флаг Посольство РФ в США (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Протестующие проецировали украинский флаг на посольство России в Вашингтоне. Диппредставительство РФ в ответ включило мощные прожекторы, таким образом, пытаясь скрыть цвета украинского флага на стенах посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Бенджамин Уиттс, старший научный сотрудник Института Брукингса, с десятью единомышленниками решили организовать акцию протеста у российского посольства.

"Мы не собирались штурмовать ворота посольства, мы нашли другой способ, как попасть на их стены", — сказал Уиттс.

Было собрано около 15 прожекторов и четыре генератора с целью спроецировать украинский флаг на посольство РФ. Несколько часов подряд сотрудники российского диппредставительства пытались засветить прожекторы активистов, но в итоге смирились с наличием украинского флага на своих стенах.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине