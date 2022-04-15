ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство Росії в США "пофарбували" в синьо-жовтий прапор

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 15 квітня 2022 04:32
Посольство Росії в США "пофарбували" в синьо-жовтий прапор Посольство РФ в США (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Протестувальники проектували український прапор на посольство Росії у Вашингтоні. Диппредставництво РФ у відповідь включило потужні прожектори, таким чином, намагаючись приховати кольори українського прапора на стінах посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Бенджамін Віттс, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, з десятьма однодумцями вирішили організувати акцію протесту біля російського посольства.

"Ми не збиралися штурмувати ворота посольства, ми знайшли інший спосіб, як потрапити на їхні стіни", - сказав Віттс.

Було зібрано близько 15 прожекторів і чотири генератори з метою спроектувати український прапор на посольство РФ. Кілька годин поспіль співробітники російського диппредставництва намагалися засвітити прожектори активістів, але в підсумку змирилися з наявністю українського прапора на своїх стінах.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні