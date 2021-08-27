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Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші

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США , П'ятниця 27 серпня 2021 20:01
Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші Фото: Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посольство США в Україні надало рекомендації через небезпеку під час ЛГБТ-маршів. Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"У безпосередній близькості від цих мітингів існує ймовірність насильства, оскільки вони привернули до себе серйозну негативну увагу в Інтернеті з боку екстремістських груп", - відзначає пресслужба.

Зауважимо, що ЛГБТ-марші пройдуть в Одесі 28 серпня, в Харкові 12 вересня й в Києві 19 вересня.

Посольство рекомендує:

  • уникати натовпів та демонстрацій;
  • бути обережними під час маршів;
  • усвідомлювати своє оточення;
  • слідкувати за місцевими новинами.
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