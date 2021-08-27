Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші
Фото: Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Посольство США в Україні надало рекомендації через небезпеку під час ЛГБТ-маршів. Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"У безпосередній близькості від цих мітингів існує ймовірність насильства, оскільки вони привернули до себе серйозну негативну увагу в Інтернеті з боку екстремістських груп", - відзначає пресслужба.
Зауважимо, що ЛГБТ-марші пройдуть в Одесі 28 серпня, в Харкові 12 вересня й в Києві 19 вересня.
Посольство рекомендує:
- уникати натовпів та демонстрацій;
- бути обережними під час маршів;
- усвідомлювати своє оточення;
- слідкувати за місцевими новинами.