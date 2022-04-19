UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посольство Нидерландов возобновило работу в Украине

Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра объявил о возвращении части персонала дипломатического представительства во главе с послом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра.

Глава нидерландского МИД подтвердил возобновление работы посольства в Украине. Посол Йеннес де Мол будет работать во Львове, а диппредставительство будет координировать работу с посольствами других стран-членов ЕС.

"Посол вернулся с небольшой частью работников посольства Нидерландов во Львове на западе Украины в минувшие выходные. Команда будет вести работу в дипломатической сфере с другими вернувшимися странами ЕС", – написал Гукстра.

В то же время премьер-министр Рютте заявил о дополнительных поставках вооружений Украине. В частности, речь идет о бронированной технике.

Напомним, что генсек ООН Гутерриш призвал Украину и РФ согласовать перемирие на Пасху.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовНидерландыВойна России против Украины