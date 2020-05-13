Посольство Королевства Таиланд в Восточной Европе и Туристическое управление Таиланда оказывают помощь Украине

Вспышка коронавируса Covid-19 привела к стремительному закрытию границ. Вследствие этого более 200 граждан Таиланда оказались на карантине в украинских городах. Большинство из них - мастера тайского массажа, работавшие в салонах и СПА-центрах. Тайский массаж является настоящей ваизитной карточкой Тайланда, в прошлом году он был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Говорят, чтобы овладеть этой техникой, необходимо родиться тайцем. Тайские массажисты и физиотерапевты пользуются большим международным спросом. Престижные салоны, отели и клиники по всему миру приглашают на работу тайских мастеров.

Посольство Королевства Таиланд в Восточной Европе объединило усилия с Туристическим Управлением Таиланда (ТАТ) и представительством ТАТ в Киеве, чтобы помочь тайским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации.

На днях прошла акция по доставке пищевых наборов нуждающимся. Первая партия продовольствия уже доставлена ​​тайцам в Киеве, чтобы поддержать их благосостояние в это сложное время.

По словам господина Четтапхана Максампхана, Посла Королевства Таиланд в Варшаве, который также отвечает за Украину, "защита и продвижение прав и интересов тайских граждан за рубежом лежат в основе внешней политики правительства Королевства Таиланд. Благодаря TAT и его представительству в Киеве, Посольство может незамедлительно оказать помощь нашим людям в Украине. Мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы быть готовыми помогать и дальше, если будет такая необходимость".

"Я была глубоко растрогана, когда со мной связались представители тайского правительства, а затем получила продуктовый набор, который доставили украинские волонтеры", - рассказала Танаван Матчима, мастер тайского массажа в Киеве.

Туристическое Управление Таиланда с радостью присоединились к оказанию помощи тайским гражданам в Украине через свое местное представительство.

"Мы рады присоединиться к помощи тайским гражданам в Киеве, Харькове и Львове. Ведь мы знаем, что тайское правительство и местные жители также заботятся об украинцах, которые остались на карантине в Стране Улыбок ", - комментирует Николас Димитров, глава представительства ТАТ в Киеве.

По информации Посольства Украины в Королевстве Таиланд, тайская сторона также активно помогает украинцам не только в вопросах репатриации (получение соответствующих разрешений, согласований авиарейсов т.д.), но и в предоставлении доступных мест временного размещения, а также взяла на себя расходы на авиаперелет двух украинцев из провинциального городка в Бангкок.

Ниже приводим комментарии украинских граждан об их опыте прохождения карантина в Таиланде.

"Меня поразила эффективность противопандемических мероприятий в Таиланде. Везде были термосканеры, и все носили маски. Конечно, мы скучали по бассейнам и пляжам, которые были закрыты, но мы понимали, что это делается ради нашей безопасности", - Оксана Авраменко, менеджер по персоналу из Харькова.

"Я люблю Пхукет! Мне здесь очень комфортно, и местные жители очень добрые и щедрые. Поэтому я решила остаться здесь на карантине. Теперь я с нетерпением жду возобновления регулярных авиаперевозок, чтобы вернуться домой в Украину", - Елена, туристка из Киевской области.

"Я в восторге от тайцев, которые помогают иностранным туристам независимо от их статуса. Я получил всю необходимую помощь с продлением моей визы и получением продуктов питания", - Роман, турист из Александрии.

За дополнительной информацией обращайтесь в Представительство Туристического Управления Таиланда в Киеве, действующий по поручению Регионального Офиса ТАТ в Праге.