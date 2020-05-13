Посольство Королівства Таїланд у Східній Європі та Туристичне управління Таїланду надають допомогу Україні

Спалах коронавірусу Covid-19 призвів до стрімкого закриття кордонів. Внаслідок цього близько 200 тайських громадян виявилися закритими в українських містах. Більшість з них – це майстри тайського масажу, які працювали в місцевих салонах до оголошення національного карантину. Тайський масаж є справжньою візитною карткою Таїланду, минулого року його було включено до переліку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Кажуть, щоб опанувати цю техніку досконало, потрібно народитися тайцем. Тож тайські масажисти й фізіотерапевти користуються високим міжнародним попитом. Престижні салони, готелі та клініки в різних країнах світу запрошують на роботу тайських фахівців.

Посольство Королівства Таїланд у Східній Європі об’єднало зусилля з Туристичним Управлінням Таїланду (ТАТ) та представництвом ТАТ у Києві, щоб надати допомогу тайській спільноті в Україні в умовах карантину.

Акція почалася з доставки харчових наборів тим, хто цього потребує. Перша партія продовольства вже була доставлена ​​тайцям в Києві, щоб підтримати їхній добробут в цей складний час.

За словами пана Четтапхана Максампхана, Посла Королівства Таїланд у Варшаві, який також відповідає за Україну, "захист та просування прав та інтересів тайських громадян за кордоном лежать в основі зовнішньої політики уряду Королівства Таїланд. Завдяки TAT та його представництву в Києві, Посольство може негайно надати допомогу нашим людям в Україні. Ми продовжимо моніторити ситуацію, щоб бути готовими допомагати й надалі, якщо буде така необхідність".

"Я була глибоко розчулена, коли зі мною зв’язалися представники тайського уряду, а потім отримала продуктовий набір, який доставили українські волонтери", - розповіла Танаван Матчіма, майстер тайського масажу в Києві.

Туристичне Управління Таїланду з радістю долучилося до надання допомоги тайським громадянам в Україні через своє місцеве представництво.

“Ми раді були долучитися до допомоги тайським громадянам в Києві, Харкові та Львові. Адже ми знаємо, що тайський уряд та місцеві жителі також дбають про українців, які залишилися на карантині у Країні Посмішок”, - коментує Ніколас Дімітров, голова представництва ТАТ в Києві.

За інформацією Посольства України в Королівстві Таїланд, в країні зараз перебуває кілька тисяч громадян України – як ті, що прибули з метою туризму й вирішили залишитися на карантин, так і ті, що мають дозвіл на роботу та проживання. "Тайська сторона активно допомагає нашому Посольству не лише у питаннях репатріації українців (отримання відповідних дозволів, погоджень авіарейсів тощо), але й у наданні доступних місць тимчасового розташування українських громадян, а в одному випадку, навіть взяла на себе витрати на авіапереліт двох українців з провінційного містечка до Бангкоку", - зазначив представник Посольства.

Нижче наводимо коментарі українських громадян щодо їхнього досвіду карантину в Таїланді.

"Мене вразила ефективність протипандемічних заходів в Таїланді. Скрізь були термосканери, і всі носили маски. Звичайно, ми сумували за басейнами та пляжами, які були зачинені, але ми розуміли, що це робиться заради нашої безпеки", - Оксана Авраменко, менеджер з персоналу з Харкова.

"Я люблю Пхукет! Мені тут дуже комфортно, й місцеві жителі дуже добрі та щедрі. Тому я вирішила залишитися тут на карантині. Тепер я з нетерпінням чекаю відновлення регулярних авіаперевезень, щоб повернутися додому в Україну", - Олена, туристка з Київської області.

"Я у захваті від тайців, які допомагають іноземним туристам незалежно від їхнього статусу. Я отримав всю необхідну допомогу з продовженням моєї візи та отриманням харчів", - Роман, турист з Олександрії.

За додатковою інформацією звертайтеся у Представництво Туристичного Управління Таїланду в Києві, що діє за дорученням Регіонального Офіса ТАТ у Празі.