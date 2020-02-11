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Посольство в Китае исправило сообщение об эвакуации украинцев из-за вируса

Новости » Политика     11.02.2020 - 13:10
Посольство в Китае исправило сообщение об эвакуации украинцев из-за вируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Сейчас конкретная дата эвакуации не указана

Посольство Украины в Китае исправило сообщение о дате эвакуации украинцев с территории Китая из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, новый текст не содержит конкретной даты эвакуации.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV) правительством Украины планируется эвакуация граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, специальным чартерным рейсом по маршурту: г. Киев - г.Ухань (КНР) - Киев. Дата и время будут объявлены позже после принятия соответствующего решения правительства Украины", - указано в сообщении.

Следует подчеркнуть, что в предыдущем варианте последнее предложение было сформулировано следующим образом: "с этой целью, Украина 11 февраля этого года планирует специальный чартерный рейс по маршруту: Киев - город Ухань (КНР) - город Киев".

Однако затем стало известно, что дата эвакуации украинских граждан из китайской провинции Хубэй из-за вспышки вируса будет определена после того, как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия.

Напомним, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин заявил, что эвакуированных из Уханя (Китай) на фоне вспышки коронавируса граждан Украины могут разместить в заведениях санаторно-курортного типа или на одной из локаций Министерства обороны.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минздраве пока не знают, когда смогут эвакуировать зараженных украинцев, которые были на лайнере Diamond Princess.

При этом не исключено, что число зараженных коронавирусом украинцев может вырасти.

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