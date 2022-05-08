Посольство Канады возобновило работу в Киеве
В воскресенье, 8 мая, посольство Канады возобновило работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Пола Воркмана в Twitter.
"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист (флаг Канады, - ред.) над посольством в Киеве по случаю его открытия", - говорится в сообщении.
При этом журналист добавил, что Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фото: Джастин Трюдо на открытии посольства Канады в Киеве (twitter.com/PaulCTV)
Напомним, ранее стало известно, что Трюдо прибыл в Украину с рабочим визитом. Канадский премьер посетил Ирпень, чтобы лично увидеть все зверства российских военных.
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