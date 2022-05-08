В воскресенье, 8 мая, посольство Канады возобновило работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Пола Воркмана в Twitter.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист (флаг Канады, - ред.) над посольством в Киеве по случаю его открытия", - говорится в сообщении. При этом журналист добавил, что Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Джастин Трюдо на открытии посольства Канады в Киеве (twitter.com/PaulCTV)