Посольство Канади відновило роботу в Києві
У неділю, 8 травня, посольство Канади відновило роботу в Києві. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо брав участь у піднятті канадського прапора біля будівлі посольства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Пола Воркмана в Twitter.
"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піднімає кленовий лист (Прапор Канади, - ред.) над посольством в Києві з нагоди його відкриття", - йдеться в повідомленні.
При цьому журналіст додав, що Трюдо провів день з президентом України Володимиром Зеленським.
Фото: Джастін Трюдо на відкритті посольства Канади в Києві (twitter.com/PaulCTV)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трюдо прибув в Україну з робочим візитом. Канадський прем'єр відвідав Ірпінь, щоб особисто побачити всі звірства російських військових.
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