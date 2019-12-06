Посольство Израиля выразило протест из-за чествования деятелей ОУН и УПА

Посольство Израиля направило протест Верховной раде Украины из-за чествования деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Израиля в Украине.

В частности, израильская сторона осудила принятие постановления Верховной рады от 3 декабря по чествованию ряда украинских деятелей.

"Мы решительно протестуем против включения в список многочисленных пособников нацистов, среди которых, например, Владимир Михайлович Кубийович (120 годовщина со дня рождения), известный пособник нацистов, представленный исключительно как историк и картограф, также Максим Железный, Василий Львович, Улас Самчук, Василий Сидор, Кирилл Осьмак, Александр Вышнивский, Василий Галас, Ярослав Старух, Андрей Мельник", - говорится в сообщении.

В посольстве расценили чествование тех, кто "сотрудничал с нацистским режимом", как пренебрежение к памяти жертв Холокоста.

Фото: протест посольства Израиля

Напомним, ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман просил правоохранителей расследовать последние антисемитские провокации.