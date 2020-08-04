Посол Израиля передал двум украинским семьям награды "Праведников народов мира"

Сегодня в Бердичеве Житомирской области две украинские семьи получили почетную награду "Праведников народов мира". Члены их семей спасали евреев во время Холокоста.

Об этом сообщили в посольстве Израиля в Украине.

Церемонию состоялась при участии руководства Житомирской области и мэра Бердичева.

Награды получили две семьи из Житомира и с Бердичевского района области:

Надежда Чудакова и ее дочь Нила Шемшурина (посмертно) за спасение Раисы Каплун (в девичестве - Шиндельман). 14-летнюю девочку из гетто укрывали около трех месяцев на чердаке и в подполе.

семья Стецюк - Павел и Ксения (посмертно) за спасение Моше Блюменфельда. Награду получил их внук.

"Сейчас очень важно особое уважение к тем, кто, рискуя собственной жизнью, спасал преследуемых евреев, особенно в то время, когда наблюдается активизация антисемитских настроений и событий. Пример Праведников Мира должен учить нас сопротивления антисемитизму и ксенофобии", - заявил посол Израиля Джоэл Лион.

Звание "Праведника народов мира" за последние 25 лет получили 2 634 украинцев. Во время Холокоста погибли около 6 млн евреев. Награда вручается иностранцам, которые спасали евреев во время Холокоста, рискуя своей жизнью.

Эта миссия была определена законом, по которому был основан Яд Вашем - Израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и героизма. Граждане, признанные "Праведниками народов мира", получают медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.

В интервью РБК-Украина посол Израиля Джоэл Лион рассказал о возобновлении авиасообщения между Украиной и Израилем, позиции посольства по вопросу скандалов вокруг строительства Мемориального комплекса "Бабий Яр" и многом другом.