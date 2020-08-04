Посол Ізраїлю передав двум українським родинам нагороди "Праведників народів світу"

Нагороду вручають громадянам, які рятували євреїв, ризикуючи своїм життям
Сьогодні у Бердичеві Житомирської області дві українські родини отримали почесну нагороду "Праведників народів світу". Члени їх сімей рятували євреїв під час Голокосту.
Про це повідомили у посольстві Ізраїлю в Україні.
Церемонію нагородження відбулася за участі керівництва Житомирської області та мера Бердичіва.
Нагороди отримали дві родини з Житомира та з Бердичівського району області:
"Зараз дуже важлива особлива повага до тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував переслідуваних євреїв, особливо в час, коли спостерігається активізація антисемітських настроїв та подій. Приклад Праведників Світу має вчити нас опору антісемітизму та ксенофобії", - заявив посол Ізраїлю Джоел Ліон.
Звання "Праведника народів світу" за останні 25 років отримали 2 634 українців. Під час Голокосту загинуло близько 6 мільйонів євреїв. Нагорода вручається іноземцям, які рятували євреїв під час Голокосту, ризикуючи своїм життям.
Ця місія була визначена законом, за яким було засновано Яд Вашем - Ізраїльський національний меморіал Катастрофи (Голокосту) та Героїзму. Громадяни, визнані "Праведниками народів світу", отримують медаль та почесну грамоту, а їхні імена увічнюють у Яд Вашем на Горі Пам’яті в Єрусалимі.
В інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Джоель Ліон розповів про відновлення авіасполучення між Україною та Ізраїлем, позицію посольства щодо скандалів навколо будівництва Меморіального комплексу "Бабин Яр" і багато іншого.