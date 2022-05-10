UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 10 мая, дипломатическое представительство Германии возобновило свою работу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"Сегодня мы, находясь здесь, снова открываем наше посольство в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Но я рада, что Анка Фельдгузен (посол Германии в Украине - ред.) будет дальше работать в вашем городе", - рассказала глава немецкого МИД.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 8 мая, посольство Канады возобновило работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.

Также мы писали, что хорватский премьер-министр Андрей Пленкович по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возобновлении работы дипломатического представительства в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГерманияМИД ГерманииДипломатические отношения