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Посольство Гаити опровергло информацию о смерти супруги президента

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Порт-о-Пренс, Среда 07 июля 2021 18:20
Посольство Гаити опровергло информацию о смерти супруги президента Фото: супруга президента Гаити Мартин Моиз (facebook com martine josephmoise)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло сообщения о смерти Мартин Моиз, супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Дипломаты отметили, что показатели жизнедеятельности у первой леди стабильны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доминиканскую газету El Dia.

В посольстве уточнили, что первая леди госпитализирована и ее "жизненные показатели стабильны". По словам дипломатов, в аэропорту Порт-о-Пренса готовится самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения.

Сейчас решается вопрос, куда отправят первую леди. Среди возможных вариантов издание называет США и Доминикану.

Напомним, ранее портал Diario Libre сообщил, что жена убитого президента Гаити Мартин Моиз скончалась от полученных ран.

Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе.

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