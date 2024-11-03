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Посольство Фінляндії в Москві забруднили фарбою та закидали яйцями

Фото: Посольство Фінляндії в Москві забруднили фарбою (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями. Фінляндія направила ноту Росії у зв'язку з актом вандалізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

У п'ятницю, 1 листопада, паркан посольства Фінляндії в Москві був забруднений, розповіла посол Мар'я Ліівала інформагентству STT. За її словами, на паркані було написано по-шведськи "Аландські острови наші".

На паркан і через нього також були кинуті яйця. Ліівала каже, що акт вандалізму вчинили п'ятеро чоловіків, яких поліція швидко затримала.

У відповідь Фінляндія надіслала Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок Росії забезпечувати безпеку представництва та його співробітників.

Фінляндія серйозно поставилась до інциденту 

У Міністерстві закордонних справ назвали інцидент неприємним.

"Фінляндія ставиться до нього серйозно", - сказали у пресслужбі МЗС.

 

Нагадаємо, що минулого року російські ЗМІ стверджували, що група людей кинула "вибуховий аудіопристрій" на територію їх консульства у Фінляндії. На що Міністерство закордонних справ Фінляндії відразу відповіло.

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