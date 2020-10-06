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Посольство дало рекомендации украинцам в Киргизии на время протестов

Автор: Максим Зайченко

Посольство Украины в Киргизии дало рекомендации украинцам в связи с обострившиеся ситуацией в стране. Украинцам рекомендуют проявить бдительность и осторожность.

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Об этом сообщает пресс-служба Посольства.

"В связи с ухудшением ситуации в Бишкеке и других отдельных населенных пунктах Кыргызской Республики Посольство настоятельно рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей из-за протестов в столице страны и других городах, а также проявлять повышенную бдительность и осторожность", - говорится в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, в посольстве просят безотлагательно обращаться по номеру: +996 701 888 463. Также можно написать на электронную почту: emb_kg@mfa.gov.ua.

Напомним, 5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Также РБК-Украина писало, что в ходе акций протеста в Бишкеке пострадали 686 человек. Из них 521 человека отправили на амбулаторное лечение.

Отметим, в стране назначат повторные парламентские выборы в течение двух недель.

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