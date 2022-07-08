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Посольство Бельгии возобновит работу в Киеве на следующей неделе

Фото: Посольство Бельгии возобновит работу в Киеве на следующей неделе (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 11 июля, посольство Бельгии возобновит свою работу в Киеве. Дипломатическую миссию возглавит новый посол Бельгии Питер Ван де Вельде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.

В конце июня правительство объявило о возобновлении работы посольства Бельгии в середине июля, следуя по пути подавляющего большинства стран-членов ЕС, которые за последние несколько недель возобновили работу своих посольств в Киев.

Как только бельгийская дипломатическая команда, помогающая новому послу, прибудет в Киев, местные сотрудники постепенно возобновят работу.

"Возобновление работы нашего посольства должно позволить установить более тесные связи с украинскими властями, особенно в контексте ситуации с безопасностью и заявкой Украины на членство в ЕС", - заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

Ранее сообщалось, что Австралия рассматривает вопрос об открытии своего посольства в Киеве.

Отметим, что в столице уже возобновили работу 50 представительств.

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