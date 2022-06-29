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Австралия рассматривает возможность открытия посольства в Киеве

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Канберра, Среда 29 июня 2022 03:40
Австралия рассматривает возможность открытия посольства в Киеве Фото: Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австралия рассматривает вопрос об открытии своего посольства в Киеве, заявил во вторник премьер-министр Энтони Албанезе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

По его словам о возобновлении работы посольства появится больше информации "в ближайшие дни или недели".

"Мы хотели бы иметь там присутствие на земле для оказания помощи и быть в состоянии обеспечить это присутствие на земле", - сказал Альбанезе.

Он также осудил российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек.

"Это гражданская цель. Это подтверждает зверства, совершаемые Россией в этой незаконной агрессивной войне", - сказал Албанезе,

Посольство Австралии приостановило работу 13 февраля 2022 года.

Напомним, что в столице уже возобновили работу 50 представительств.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев. Австралийский политик приглашение принял и может совершить визит в украинскую столицу после саммита НАТО.

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