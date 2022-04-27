Посольство Австрии вернулось в Украину

Австрия вернула свое посольство в Киев после того, как эвакуировала его из-за войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Министерство иностранных дел Австрии.

Сообщается, что австрийские дипломаты приехали в столицу еще на прошлой неделе. "Мы солидарны с народом Украины, который подвергся беспрецедентной вооруженной агрессии со стороны РФ. Для важного сигнала нашей непоколебимой солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе", - сообщил МИД Австрии