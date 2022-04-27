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Посольство Австрії повернулося в Україну

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Україна, Середа 27 квітня 2022 15:45
Посольство Австрії повернулося в Україну Фото: посольство Австрії повернулося в Україну (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Австрія повернула своє посольство до Києва після того, як евакуйовувала його через війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Міністерство закордонних справ Австрії.

Повідомляється, що австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня.

"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомило МЗС Австрії

Раніше ми повідомляли, Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про плани британської влади відновити роботу дипломатичного представництва в Києві.

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