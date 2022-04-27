Посольство Австрії повернулося в Україну
Австрія повернула своє посольство до Києва після того, як евакуйовувала його через війну в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Міністерство закордонних справ Австрії.
Повідомляється, що австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня.
"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомило МЗС Австрії
Раніше ми повідомляли, Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про плани британської влади відновити роботу дипломатичного представництва в Києві.
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