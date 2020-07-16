В посольстве уточнили правила въезда в Грецию для украинцев

Из Украины на территорию Греции разрешен въезд лишь тем гражданам, которые имеют разрешение на жительство, а также предоставят негативный ПЦР-тест на коронавирус. Пока Украина не входит в список стран, которым разрешен въезд в Грецию на общих условиях.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.

Дипломаты отметили, что при наличии оснований для въезда в Грецию необходимо обязательно зарегистрировать свое намерение посетить страну на сайте travel.gov.gr и распечатать QR-код-подтверждение, который является необходимым условием при пересечении границы. При этом данный код не является разрешением на въезд.

Также с 14 июля Греция ввела наличие негативного ПЦР-теста в качестве обязательного требования для въезда. Тест на коронавирус должен быть сделан не более чем за 72 часа до прибытия в пункт пропуска в Грецию.

Кроме этого в посольстве призвали украинцев пользоваться интерактивной онлайн-картой для путешествий за границу Министерства иностранных дел - tripadvisor.mfa.gov.ua/map.

Напомним, в начале июля в Грецию не пустили группу украинских туристов, большинству из которых пришлось вернуться в Украину.

Отметим, Греция попадает в список стран "зеленой" зоны Министерства здравоохранения, что дает возможность гражданам въезжать в Украину без необходимости прохождения самоизоляции.