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В посольстве США в Украине временно сменится руководитель: какая причина

Новина українською →
Киев, Вторник 06 июля 2021 20:31
В посольстве США в Украине временно сменится руководитель: какая причина Фото: в посольстве США в Украине временно сменится руководитель (wikimedia)
Автор: Милан Лелич

Заместитель помощника Госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент временно заменит Кристину Квин на должности уполномоченного по делам США в Украине. Он будет возглавлять диппредставительство с 9 до 25 июля.

Об этом РБК-Украина сказал информированный источник.

По словам собеседника, Квин в это время будет в отпуске.

По информации РБК-Украина, подобная практика в посольствах Соединенных Штатов является общепринятой.

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