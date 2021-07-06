В посольстве США в Украине временно сменится руководитель: какая причина
Фото: в посольстве США в Украине временно сменится руководитель (wikimedia)
Заместитель помощника Госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент временно заменит Кристину Квин на должности уполномоченного по делам США в Украине. Он будет возглавлять диппредставительство с 9 до 25 июля.
Об этом РБК-Украина сказал информированный источник.
По словам собеседника, Квин в это время будет в отпуске.
По информации РБК-Украина, подобная практика в посольствах Соединенных Штатов является общепринятой.