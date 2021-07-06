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У посольстві США в Україні тимчасово зміниться керівник: яка причина

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 20:31
У посольстві США в Україні тимчасово зміниться керівник: яка причина Фото: У посольстві США в Україні тимчасово зміниться керівник (wikimedia)
Автор: Мілан Лєліч

Заступник помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джордж Кент тимчасово замінить Крістіну Квін на посаді уповноваженого у справах США в Україні. Він буде очолювати диппредставництво з 9 по 20 липня.

Про це РБК-Україна сказало інформоване джерело.

За словами співрозмовника, Квін у цей час буде у відпустці.

За інформацією РБК-Україна, подібна практика у посольствах Сполучених Штатів є загальноприйнятою.

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