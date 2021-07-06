У посольстві США в Україні тимчасово зміниться керівник: яка причина
Фото: У посольстві США в Україні тимчасово зміниться керівник (wikimedia)
Заступник помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джордж Кент тимчасово замінить Крістіну Квін на посаді уповноваженого у справах США в Україні. Він буде очолювати диппредставництво з 9 по 20 липня.
Про це РБК-Україна сказало інформоване джерело.
За словами співрозмовника, Квін у цей час буде у відпустці.
За інформацією РБК-Україна, подібна практика у посольствах Сполучених Штатів є загальноприйнятою.