В посольстве США в Украине призвали РФ прекратить преследования крымских татар

Посольство США требует освободить осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

Посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине присоединилось к требованию Госдепа США и призвало Российскую Федерацию (РФ) прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Россия должна прекратить свою кампанию против крымских татар в оккупированном Крыму и освободить всех, кого было арестовано за сопротивление оккупации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет в том числе, об активистах Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зейтуллаєва.

Напомним, в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить кампанию против крымских татар в оккупированном ею Крыму.

Отметим, в сентябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам четырех крымских татар в деле об их якобы участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают экстремистской.

Тогда Руслан Зейтуллаєв из Севастополя, которого обвиняют в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорили к 7 годам колонии общего режима. Феррат Сайфуллаєв, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по п'пять лет исправительной колонии.