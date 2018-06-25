В посольстве США в Украине призвали РФ прекратить преследования крымских татар

Посольство США требует освободить осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"
Посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине присоединилось к требованию Госдепа США и призвало Российскую Федерацию (РФ) прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.
"Россия должна прекратить свою кампанию против крымских татар в оккупированном Крыму и освободить всех, кого было арестовано за сопротивление оккупации", - сказано в сообщении.
Отмечается, что речь идет в том числе, об активистах Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зейтуллаєва.
.@statedeptspox: Росія повинна припинити свою кампанію проти кримських татар в окупованому Криму та звільнити всіх, кого було ув'язнено за спротив окупації. #FreeZeytullaev #FreeSayfullaev #FreeVaitov #FreePrimov #CrimeaisUkraine https://t.co/xO5lCbU6uP— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 25, 2018
Напомним, в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить кампанию против крымских татар в оккупированном ею Крыму.
Отметим, в сентябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам четырех крымских татар в деле об их якобы участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают экстремистской.
Тогда Руслан Зейтуллаєв из Севастополя, которого обвиняют в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорили к 7 годам колонии общего режима. Феррат Сайфуллаєв, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по п'пять лет исправительной колонии.