В посольстве США прокомментировали решение суда о национализации ПриватБанка

Посольство США в Украине сделало заявление после решения суда о незаконности национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте посольства.

Как напоминается в заявлении, в 2016 году с просьбой о национализации выступили прежние владельцы и международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ.

"И хотя для этого необходимо было влить около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность "ПриватБанка", защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны",

В посольстве приветствуют реформу корпоративного управления "ПриватБанка" во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию его бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы

"Важно, что власть продолжает свои усилия по возмещению ущерба от прежних собственников и связанных сторон обанкротившихся банков. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", - добавили в посольстве.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение суда о незаконности национализации "ПриватБанка" грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом.