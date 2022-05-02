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В посольстве США надеются до конца месяца возобновить работу в Киеве

Фото: посольство США может до конца месяца вернуться в Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Посольство США может до конца этого месяца возобновить работу в Киеве. Пока дипломатическое ведомство будет работать во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину. Потом со временем, несколько недель, мы планируем оставаться во Львове. До конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", - заявила Квин.

Напомним, сегодня также стало известно, что посольство США возобновляет работу в Украине.

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