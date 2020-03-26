У посольства США в Багдаде упали несколько ракет

В центральной части Багдада в "зеленой зоне" несколько ракет упали возле посольства Соединенных Штатов в Ираке. Об этом передает Al Arabia.

Отмечается, что упали две ракеты. Якобы было выпущено четыре ракеты. В центре столицы Ирака вечером в среду, 25 марта, поднялась тревога.

Телеканал сообщает, что были слышны взрывы, звуки падения снарядов и вой сирен. В результате атаки никто не пострадал. По крайней мере, новостей о потерпевших не было.



Напомним, ночью 11 марта в Ираке была обстреляна военная база "Кэмп Таджи", где дислоцируются силы американской коалиции. Ракетная атака стала 22-й по счету против американских военных интересов в стране с конца октября. Целей достигли более 15 небольших ракет. Три человека были убиты, в том числе двое американских военных, и 10 ранены.

Также РБК-Украина писало, что в ответ на убийство американских солдат в Ираке были нанесены авиаудары в районе Багдада. По данным Пентагона, американские сили поразили 5 хранилищ с оружием, принадлежавших боевикам Хезболлы.