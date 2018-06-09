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У посольства РФ в Гааге родственники жертв МН17 провели акцию протеста

НовостиОбщество    09.06.2018 - 15:15
Фото: акция у посольства РФ в Гааге (https://twitter.com/jolee8)
Фото: акция у посольства РФ в Гааге (https://twitter.com/jolee8)

Родственники установили пред зданием дипломатической миссии 298 белых стульев по числу погибших

У посольства России в Гааге (Нидерланды) родственники сбитого в 2014 году боинга Малайзийских авиалиний MH17 провели акцию протеста, установив пред зданием дипломатической миссии 298 белых стульев по числу погибших в катастрофе. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что на каждый пустой белый стул положили по одной красной розе в память о жертвах катастрофы, а перед первым рядом стульев установили табличку с надписью "Справедливость для MH17" (Justice for MH17).

Как известно, боинг, выполнявший рейс MH17 по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек, в том числе 192 подданных Нидерландов, 44 гражданина Малайзии и 27 австралийцев.

Напомним, 1 июня сообщалось, что палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом".

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Теги публикации: Российская Федерация, МН17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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