У посольства РФ в Гааге родственники жертв МН17 провели акцию протеста

Родственники установили пред зданием дипломатической миссии 298 белых стульев по числу погибших

У посольства России в Гааге (Нидерланды) родственники сбитого в 2014 году боинга Малайзийских авиалиний MH17 провели акцию протеста, установив пред зданием дипломатической миссии 298 белых стульев по числу погибших в катастрофе. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что на каждый пустой белый стул положили по одной красной розе в память о жертвах катастрофы, а перед первым рядом стульев установили табличку с надписью "Справедливость для MH17" (Justice for MH17).

Как известно, боинг, выполнявший рейс MH17 по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек, в том числе 192 подданных Нидерландов, 44 гражданина Малайзии и 27 австралийцев.

Напомним, 1 июня сообщалось, что палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом".