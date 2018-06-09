Біля посольства РФ в Гаазі родичі жертв МН17 провели акцію протесту

Родичі встановили перед будівлею дипломатичної місії 298 білих стільців за кількістю загиблих

Біля посольства Росії в Гаазі (Нідерланди) родичі збитого в 2014 році боїнга Малайзійських авіаліній MH17 провели акцію протесту, встановивши перед будівлею дипломатичної місії 298 білих стільців за кількістю загиблих у катастрофі. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що на кожен порожній білий стілець поклали по одній червоній троянді у пам'ять про жертв катастрофи, а перед першим рядом стільців встановили табличку з написом "Справедливість для MH17" (Justice for MH17).

Як відомо, боїнг, що виконував рейс MH17 за маршрутом з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами катастрофи стали 298 осіб, у тому числі 192 підданих Нідерландів, 44 громадянина Малайзії та 27 австралійців.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що палата представників нідерландського парламенту одноголосно підтримує рішення Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу з малайзійським "Боїнгом".