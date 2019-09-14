Чалый заявил, что визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США на встречу с президентом Дональдом Трампом мог состояться сразу после инаугурации. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

По мнению Чалого, если бы команда Зеленского и он сам прислушались к советам, то встреча с Трампом состоялась бы сразу после инаугурации.

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу", - сказал Чалый.

Однако он не рассказал, о каких именно советах идет речь.

"Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны", - отметил он.

Чалый также выразил уверенность, что встреча Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН не заменит встречи в Белом доме.

"Это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной", - сказал он.

Чалый добавил, что по инициативе Офиса Зеленского посольство Украины в США не занимается подготовкой встречи президентов.

"Думаю, это стоит все же сказать. В июле, в течение своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи посольства и сами будут заниматься подготовкой визита", - подчеркнул дипломат.

Напомним, РБК-Украина писало, что 23 сентября начнется визит Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН.