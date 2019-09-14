Чалий заявив, що візит Зеленського в США міг відбутися після інавгурації

Візит президента України Володимира Зеленського в США на зустріч з президентом Дональдом Трампом міг відбутися відразу після інавгурації. Про це інтерв'ю "Голосу Америки" розповів екс-посол України в США Валерій Чалий.

На думку Чалого, якщо б команда Зеленського і він сам прислухалися до порад, то зустріч з Трампом відбулася відразу після інавгурації.

"Скажу так: якщо б у перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Відразу", - сказав Чалий.

Проте він не розповів, про які саме поради йде мова.

"Я не можу розкривати їх. Їх знає вище керівництво країни. Зараз вже, на мій погляд, час і дата не настільки важливі", - зазначив він.

Чалий також висловив упевненість, що зустріч Зеленського та Трампа на полях Генасамблеї ООН не замінить зустрічі в Білому домі.

"Це не замінить повноцінного візиту до Вашингтона в Білий дім. І не тільки зустрічі з президентом США, але і візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, Міністерстві оборони, з держсекретарем, тобто з усіма тими, хто працює з Україною", - сказав він.

Чалий додав, що за ініціативою Офісу Зеленського посольство України в США не займається підготовкою зустрічі президентів.

"Думаю, це варто все ж сказати. У липні, під час свого візиту у Вашингтон секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомоги посольства і самі будуть займатися підготовкою візиту", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 23 вересня розпочнеться візит Зеленського США для участі в Генасамблеї ООН.