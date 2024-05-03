Посол відповіла, як США контролюватимуть допомогу Україні та які будуть умови

Україна та Сполучені Штати Америки мають строгі протоколи щодо того, куди може потрапити американська зброя, та як відстежувати її переміщення на фронті.

Під час зустрічі з журналістами у Брінк запитали, які умови допомоги від США має Україна, а також хто контролює її використання.

"Кожен елемент допомоги має різноманітні види контролю, і я також можу покластися на заступника адміністратора щодо частини, за яку її агентство конкретно відповідає. Але перед усім, допомога в забезпеченні безпеки, і це є найбільшою частиною допомоги Україні, з додаткової програми, фактично не гроші, а зброя. Ми спільно з вашим урядом маємо дуже строгі протоколи щодо того, куди може потрапити ця зброя, та як відслідковувати її переміщення", - розповіла посол.

За словами Брінк, США тісно співпрацює з Міністерством оборони України та іншими службами безпеки.

"Це виклик, оскільки ви знаходитеся у центрі війни, іноді виникає питання, як обліковувати втрати на полі бою. Тому нам довелося розробити деякі альтернативні методи контролю, з якими ми співпрацюємо з нашим урядом у Вашингтоні, з вашим урядом, щоб в максимальній можливій мірі відстежувати навіть зброю в такому контексті. Це дуже важлива частина нашого контролю", - сказала Брінк.

Вона також зауважила, що окремою частиною є безпосередня фінансова підтримка від США Україні. Третя частина включає гуманітарну та економічну допомогу - вона адмініструється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Брінк пояснила, що інші частини допомоги адмініструються різними урядовими органами, включаючи Державний департамент США. Посол розповіла, що у відношенні третьої частини допомоги були встановлені процедури, оскільки вона дуже схожа на всі види допомоги, яку Штати надають по всьому світу.

"Зазвичай це робиться через програмного виконавця (реалізатора програми). Цей виконавець має виконати ряд завдань та звітувати нам в посольство, а також, як ми робимо, в Конгрес", - сказала посол журналістам.

Третина американської дипломатичної команди має обов'язки з нагляду за всією допомогою від США, але, крім від цього є платформа OIG - вона знаходиться у посольстві, але діє незалежно від посла. Її завданням і обов'язком є контроль за тим, що роблять американські дипломати, і контроль за тим, що робить український уряд. Ця структура існує не лише в посольстві, а також у Вашингтоні.

Що таке OIG

OIG - це Інспекторське генеральне управління для USAID, Державного департаменту та Департаменту оборони США, яке включає 400 осіб. У їх розпорядженні вже є понад 150 звітів, які зараз або завершені, або перебувають у процесі виконання.

"Таким чином, це дуже серйозна діяльність з нагляду, яку ми підтримуємо як частину наших зусиль з використання коштів американських податників належним чином. Щодо умов. Таким чином, ми знаємо, що є деякі умови для нашого використання цих коштів", - розповіла Брінк.

Вона не змогла розкрити деталі цих звітів, але зауважила, що зі сторони США є інтерес впевнитись у тому, що, надаючи цю допомогу, Штати діють відповідно до зусиль України щодо трансформації країни.

Водночас Ізобель Коулмен зауважила, що фінансова підтримка України є одним із найважчих аспектів, що має пройти це додаткове фінансування. Тому на це спрямовано багато уваги. За її словами, у допомогу США Україні були включені кошти і на платформу для інспекції та обліку.

"Тому ця увага продовжиться, і ми добре цього усвідомлюємо. Ми вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити, що гроші використовуються так, як це повинно бути. Пряма фінансова підтримка в цьому додатковому фінансуванні може бути спрямована на медичних працівників, вчителів сектору освіти і також перших реагентів. Таким чином, це забезпечує значні ресурси для уряду для оплати цих витрат, звільняючи кошти уряду для використання їх власних ресурсів на інші потреби", - розповіла Коулмен.

Допомога від США Україні

Наприкінці квітня Сполучені Штати схвалили допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Однак на тлі цього постало питання контролю за тим, як вона буде використовуватись.

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