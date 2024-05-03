Посол ответила, как США будут контролировать помощь Украине и какие будут условия

Украина и Соединенные Штаты Америки имеют строгие протоколы по поводу того, куда может попасть американское оружие, и как отслеживать его перемещение на фронте.

Об этом в ходе круглого стола с заместителем главы USAID Изобель Коулмэн заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает корреспондент РБК-Украина .

Во время встречи с журналистами у Бринк спросили, какие условия помощи от США есть у Украины, а также кто контролирует ее использование.

"Каждый элемент помощи имеет различные виды контроля, и я также могу положиться на заместителя администратора относительно части, за которую ее агентство конкретно отвечает. Но прежде всего помощь в обеспечении безопасности, и это является самой большой частью помощи Украине, из дополнительной программы, фактически не деньги, а оружие. Мы совместно с вашим правительством имеем очень строгие протоколы по поводу того, куда может попасть это оружие, и как отслеживать его перемещение", - рассказала посол.

По словам Бринк, США тесно сотрудничают с Министерством обороны Украины и другими службами безопасности.

Это вызов, поскольку вы находитесь в центре войны, иногда возникает вопрос, как учитывать потери на поле боя. Поэтому нам пришлось разработать некоторые альтернативные методы контроля, с которыми мы сотрудничаем с нашим правительством в Вашингтоне, с вашим правительством, чтобы в максимально возможной степени отслеживать даже оружие в таком контексте. Это очень важная часть нашего контроля", - сказала Бринк.

Она также отметила, что отдельной частью является прямая финансовая поддержка от США Украины. Третья часть включает гуманитарную и экономическую помощь – она администрируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Бринк пояснила, что другие части помощи администрируются разными правительственными органами, включая Государственный департамент США. Посол рассказала, что в отношении третьей части помощи были установлены процедуры, поскольку она очень похожа на все виды помощи, оказываемые Штатами по всему миру.

"Обычно это делается через программного исполнителя (реализатора программы). Этот исполнитель должен выполнить ряд задач и отчитываться нам в посольство, а также, как мы делаем, в Конгресс", - сказала посол журналистам.

Треть американской дипломатической команды имеет обязанности по надзору за всей помощью от США, но кроме этого есть платформа OIG - она находится в посольстве, но действует независимо от посла. Ее задачей и обязанностью является контроль за тем, что делают американские дипломаты, и контроль за тем, что делает украинское правительство. Эта структура существует не только в посольстве, но и в Вашингтоне.

Что такое OIG

OIG – это Инспекторское генеральное управление для USAID, Государственного департамента и Департамента обороны США, включающее 400 человек. В их распоряжении уже более 150 отчетов, которые сейчас либо завершены, либо находятся в процессе выполнения.

"Таким образом, это очень серьезная надзорная деятельность, которую мы поддерживаем как часть наших усилий по использованию средств американских налоговиков должным образом. Относительно условий. Таким образом, мы знаем, что есть некоторые условия для нашего использования этих средств", - рассказала Бринк.

Она не смогла раскрыть детали этих отчетов, но отметила, что со стороны США есть интерес убедиться в том, что, оказывая эту помощь, Штаты действуют в соответствии с усилиями Украины по трансформации страны.

В то же время Изобель Коулмен отметила, что финансовая поддержка Украины является одним из самых трудных аспектов, которые должны пройти это дополнительное финансирование. Поэтому на это устремлено много внимания. По ее словам, в помощь США Украине были включены средства и на платформу для инспекции и учета.

"Поэтому это внимание продолжится, и мы хорошо этого осознаем. Мы принимаем все меры, чтобы обеспечить, что деньги используются так, как это должно быть. Прямая финансовая поддержка в этом дополнительном финансировании может быть направлена на медицинских работников, учителей сектора образования и также первых реагентов. Таким образом, это обеспечивает значительные ресурсы для правительства для оплаты этих расходов, увольняя средства правительства для использования их собственных ресурсов на другие нужды", - рассказала Коулмен.

Помощь от США Украине

В конце апреля Соединенные Штаты одобрили помощь Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Однако на фоне этого встал вопрос контроля над тем, как она будет использоваться.

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