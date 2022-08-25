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Посол Великобритании объяснила, что случится после ухода Джонсона

Фото: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Политика Великобритании в отношении Украины после отставки премьер-министра Бориса Джонсона не изменится. Лондон уверяет в дальнейшей помощи и поддержке.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Поэтому когда премьер-министра Джонсона ввели в курс дела, было понятно, что мы будем делать. Мы союзники, партнеры и друзья Украины. И мы собирались поддержать Украину, чтобы отразить это вторжение. И эта политика была последовательной и четкой еще до вторжения и на протяжении всего вторжения. Она является сильной и будет оставаться сильной независимо от того, кто сменит Бориса Джонсона", - отметила Симмонс.

Она подчеркнула, нет никаких причин думать, что будущий премьер-министр не будет таким же другом Украины.

"Наиболее экстраординарным для меня, как для посла, стало то, что во время этого кризиса так много наших министров развили дружбу и крепкие отношения с украинскими министрами, многие из которых отвечают за управление и реагирование на это вторжение. Поэтому я вполне уверена, что эта дружба будет продолжаться", - считает Симмонс.

При этом она отметила, когда осенью появится новый премьер нужно будет завязывать новые дружеские отношения.

"Дело в том, что политика остается сильной. Все министры и чиновники будут глубоко понимать ее. Итак, кто бы ни занял должности, они будут знать, что часть их работы будет заключаться в дальнейшем развитии дружбы, которую начали их предшественники", - подытожила Симмонс.

Отставка Джонсона

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании.

Так, он будет оставаться на этой должности, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и лидер британского правительства. Ожидается, что официальное объявление нового премьер-министра состоится уже в начале октября.

Добавим, вчера Джонсон с официальным визитом прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом ранее перед его визитом британские СМИ сообщали, что он планировал прощальный визит в Украину.

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ВеликобританияБорис Джонсон