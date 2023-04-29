Посол України закликав Німеччину до нових постачань зброї

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін до подальшого постачання озброєнь у світлі очікуваного контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Найбільше потрібні зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot і Gepard", - заявив він.
Макєєв додав, що Україні також у найкоротші терміни необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем, а також далекобійних боєприпасів,
Він підкреслив, що від швидкості та обсягу поставок військової допомоги залежить безпека Європи.
"Поразка Росії є гарантією нормального життя в Європі", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, Німеччина планує виготовити до 250 тисяч снарядів калібру 155 мм для України.
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