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Посол Украины призвал Германию к новым поставкам оружия

Фото: Алексей Макеев, посол Украины в Германии (facebook.com/оleksii.makeiev)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин к дальнейшей поставке вооружений в свете ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Больше всего нужны зенитные комплексы, такие как IRIS-T SLM, Patriot и Gepard", - заявил он.

Макеев добавил, что Украине также в кратчайшие сроки необходимо больше бронетехники, танков и артиллерийских систем, а также дальнобойных боеприпасов,

Он подчеркнул, что от скорости и объема поставок военной помощи зависит безопасность Европы.

"Поражение России является гарантией нормальной жизни в Европе", - отметил дипломат.

Напомним, Германия планирует произвести до 250 тысяч снарядов калибра 155 мм для Украины.

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